Стролл воодушевлён новинками «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл остался доволен свободными практиками Гран-при Германии. Канадец подчеркнул, что обновления, привезённые командой, помогли сделать серьёзный шаг вперёд.

«Я доволен машиной. Рано говорить, но, похоже, с обновлениями мы сделали шаг вперёд. Машина выглядела иначе. Воодушевляет, что обе сессии мы завершили в топ-10. Сейчас только пятница, так что нам предстоит проделать много работы, чтобы сохранить эту скорость до воскресенья. Температура трассы была очень высокой, но прогнозы говорят, что на протяжении уик-энда нас будут ждать большие изменения», — приводит слова канадского пилота пресс-служба «Рейсинг Пойнт».