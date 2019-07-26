Перес оценил новинки «Рейсинг Пойнт» и назвал машину конкурентоспособной
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выразил удовлетворение результатами свободных практик Гран-при Германии. По словам мексиканца, обновления, привезённые командой, несут большой потенциал.
«Хороший день. Я тестировал те же новинки, что и напарник. Их сложно сравнивать с прежними компонентами, особенно учитывая жару, но, определённо, я чувствую прогресс. Машина стала лучше, и мне кажется, что у этого направления больше потенциала. У нас всё ещё есть проблемы с балансом, так что ночью нужно поработать. Но в целом мы можем быть довольны уровнем конкурентоспособности. Я всегда осторожен и не делаю выводов по одному дню, посмотрим, что случится в квалификации», — приводит слова мексиканца пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
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