В «Феррари» могут наложить вето на ограничение бюджета

Несколько месяцев назад стало известно, что команды Формулы-1 и руководство чемпионата достигли соглашения о введении лимита на бюджет, который будет составлять $ 175 млн. Официально об этом ещё не объявлено, но казалось, что это лишь формальность.
Теперь же появились слухи, что в «Феррари» рассматривают вариант с наложением вето на лимит, сообщает Nextgen-Auto.
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс уже прокомментировала данную информацию, отметив, что большинство команд не должно страдать из-за воли одного коллектива.
«Я не слышала о таком. У нас всё ещё есть время до октября, до момента подписания нового технического и спортивного регламентов. Как я сказала, не знаю, что планируют в „Феррари“, так что мне сложно это комментировать. Но нужно думать о создании шоу, а не о личных интересах. „Феррари“ важна для нашего спорта, но это не значит, что оставшиеся девять команд должны страдать из-за одного коллектива», — сказала Уильямс.
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