Феттель: уход из Формулы-1 — не вариант
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель в очередной раз опроверг слухи о возможном завершении карьеры. После неудачной первой половины сезона в исполнении немца, подобная информация появляется в СМИ всё чаще.
«Уход из Формулы-1 — не вариант. Здесь по-прежнему самые быстрые машины и я получаю удовольствие. Моя цель — добиться успеха с „Феррари“. Я никогда не говорил, что завершу карьеру в конце 2019 года. Мне бы хотелось знать, кто это сказал. Но пока я не могу этого сделать», — приводит слова Феттеля Nextgen-Auto.
Себастьян Феттель в нынешнем сезоне не сумел выиграть ни одной гонки. Более того, после десяти этапов чемпионата он уступает лидирующему Льюису Хэмилтону уже 100 очков и занимает лишь четвёртое место в общем зачёте.
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