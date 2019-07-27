«Макларен» может провести полный сезон в IndyCar

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что команда рассматривает вариант участия в полном сезоне IndyCar.



«Мы узнали очень много, чего не нужно делать в IndyCar в этом году. Я совершил много ошибок. Итоговый результат отрезвил нас. Но наше желание добиться победы в Индианаполисе не стало меньше, нам нужно сделать выводы из случившегося. Планируем подходить к делу с другой позиции, в том числе рассматриваю вариант провести полный сезон в IndyCar, а не заявляться только на одну гонку. Выиграть «500 миль Индианаполиса» крайне сложно, во всяком случае без помощи со стороны», — приводит слова Зака Брауна ESPN.



Напомним, на гонке 2019 года Фернандо Алонсо не смог пройти квалификацию и в гонке участия не принимал.