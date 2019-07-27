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Вероятность дождя во время гонки Гран-при Германии — 60-80 процентов

Вероятность дождя во время гонки Гран-при Германии — 60-80 процентов
Авто / Формула-1 0

Вероятность дождя во время предстоящей квалификации Гран-при Германии составляет менее 50 процентов, а во время гонки — 60-80 процентов, сообщил в «Твиттере» испанский журналист Альберт Фабрега.

Минувшей ночью погода над «Хоккенхаймрингом» сопровождалась проливными дождями и грозой, что серьёзно скажется на сцеплении с трассой в предстоящей третьей тренировке.

Напомним, по результатам первых двух тренировок лучшее время показали пилоты «Феррари» — обе свободные практики остались за гонщиками итальянской команды. Первую тренировку выиграл Себастьян Феттель, вторую — Шарль Леклер. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в первой тренировке стал 14-м, а во второй — остался на 12-й строчке.

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