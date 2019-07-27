«Пирелли» ещё не выяснила причины аварии Буэми во время тестов

«Пирелли» ещё не удалось выяснить причины аварии, в которую попал Себастьен Буэми на болиде «Ред Булл» во время тестов в Сильверстоуне. Рассматриваются варианты неполадок болида и проблем с шинами. Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что компания пока не исключила ни одну из версий.
«Изучаем шину, на это требуется время, ведь мы получили её только в начале недели. Очевидно, что вместе с «Ред Булл» нужно провести подробное расследование, понять причины произошедшего.
Тот же самый прототип шины тестировался гонщиками «Альфа Ромео». Тот же прототип был установлен на болиды «Уильямса» и «Ред Булл» в Сильверстоуне. Речь идёт о шине, которую мы хорошо знаем и уже тестировали.
У нас есть видео, запись, сделанная камерами на болиде, у нас есть телеметрия машины. В общем, много информации, которую надо проанализировать. Поэтому всё это занимает столько времени», — цитирует Изолу Autosport.
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