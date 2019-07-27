Леклер — лучший в третьей практике Гран-при Германии, Квят — 17-й

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Германии Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у Макса Ферстаппена. Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил сессию с 17-м временем, а его напарник Александер Албон стал 13-м.
На тренировке сразу несколько кругов были аннулированы за то, что пилоты покидали пределы трассы.
Формула-1. Третья свободная практика. Гран-при Германии
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,380
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,168
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,264
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,510
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,513
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,585
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,920
8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,944
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,971
10. Ромен Грожан («Хаас») — +0,998
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,096
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,116
13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,174
14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,176
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,291
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,292
17. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,387
18. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,436
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,160
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,444.
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