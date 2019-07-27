Феттель сбил птицу на третьей тренировке Гран-при Германии
В официальном «инстаграм»-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись инцидента между Себастьяном Феттелем и птицей, которую он задел колесом в ходе третьей свободной практики Гран-при Германии. Машине в инциденте не пострадала, а птица продолжила полёт и больше не попадала в поле зрения операторов.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Себастьяна Феттеля.
Напомним, по итогам третьей тренировки Себастьян Феттель занял третью строчку, а его напарник Шарль Леклер стал победителем практики. Между двумя пилотами «Феррари» вклинился Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Пилоты «Мерседеса» заняли четвёртую и шестую строчку.
Российский гонщик Даниил Квят по итогам третьего сеанса свободных заездов остался на 17-й строчке.
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