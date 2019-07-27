Мик Шумахер прокатился за рулём чемпионской «Феррари» 2004 года

Пилот Формулы-2, гонщик молодёжной академии «Феррари» Мик Шумахер провёл показательные заезды за рулём «Феррари» F2004 на трассе «Хоккенхаймринг». Именно на этом болиде отец Мика, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выиграл седьмой чемпионский титул. В «инстаграм»-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись этих заездов.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.



В сезоне 2004 года Михаэль Шумахер за рулём этого болида одержал 13 побед, ещё две на свой счёт записал его напарник Рубенс Барикелло. Шумахер стал чемпионом мира с отрывом в 34 очка от ближайшего преследователя, Баррикелло, и в 63 очка — от ставшего третьим Дженсона Баттона. В то время за победу в гонке давали 10 очков.