Феттель не смог проехать в квалификации ГП Германии ни одного быстрого круга

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель фактически не принял участия в квалификации домашнего этапа Формулы-1 на автодроме «Хоккенхаймринг». Во время прогревочного круга на машине Феттеля возникли механические проблемы. Себастьян по радио пожаловался на перебои в работе силовой установки. Пресс-служба команды сообщила о проблемах с турбиной.



Немцу удалось вернуться в боксы, однако механики «Феррари» не успели отремонтировать болид до окончания первого сегмента квалификации. Таким образом, Феттель не проехал ни одного быстрого круга и занял в квалификации 20-е место.

Отметим, что напарник Феттеля монегаск Шарль Леклер показал в первом сегменте квалификации быстрейшее время.