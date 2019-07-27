Феттель не смог проехать в квалификации ГП Германии ни одного быстрого круга
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель фактически не принял участия в квалификации домашнего этапа Формулы-1 на автодроме «Хоккенхаймринг». Во время прогревочного круга на машине Феттеля возникли механические проблемы. Себастьян по радио пожаловался на перебои в работе силовой установки. Пресс-служба команды сообщила о проблемах с турбиной.
Немцу удалось вернуться в боксы, однако механики «Феррари» не успели отремонтировать болид до окончания первого сегмента квалификации. Таким образом, Феттель не проехал ни одного быстрого круга и занял в квалификации 20-е место.
Отметим, что напарник Феттеля монегаск Шарль Леклер показал в первом сегменте квалификации быстрейшее время.
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