Сотрудники «Мерседеса» в субботу облачились в униформу образца 1950-х

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» на домашнем Гран-при Германии продолжает отмечать 125-летие автоспорта и своего в нём участия. В субботу многие сотрудники «Мерседеса» облачились в одежду, которая аналогична униформе, использовавшейся в 1950-х годах. Напомним, в 1954-1955 годах «Мерседес» доминировал в Формуле-1 и завоевал два чемпионских титула в личном зачёте усилиями Хуана Мануэля Фанхио. Особенная униформа разработана для механиков, инженеров и сотрудниц, работающих в моторхоуме «Мерседеса».

Посмотреть фотографии особенной униформы «Мерседеса» можно в инстаграм-аккаунте немецкой команды.

Ранее «Мерседес» начал использовать особенную ливрею гоночных болидов: носовая часть вместо серебристой раскраски стала белой.