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«Феррари» назвала причину проблем на машине Феттеля

«Феррари» назвала причину проблем на машине Феттеля
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» сообщила о причинах, по которым немецкий гонщик Себастьян Феттель не сумел проехать ни одного быстрого круга в квалификации Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». У Феттеля возникли проблемы во время первого же установочного круга, и оперативно восстановить работоспособность автомобиля не удалось.

«Проблема на автомобиле Себа была связана с подачей воздуха в турбину», — гласит сообщение в твиттер-аккаунте «Феррари».

Отметим, что в третьем сегменте механические проблемы возникли и на второй «Феррари» — монегаска Шарля Леклера. Таким образом, Леклер должен занять 10-е место, Феттель стал 20-м, последним.

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