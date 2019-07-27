«Феррари» назвала причину проблем на машине Феттеля

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» сообщила о причинах, по которым немецкий гонщик Себастьян Феттель не сумел проехать ни одного быстрого круга в квалификации Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». У Феттеля возникли проблемы во время первого же установочного круга, и оперативно восстановить работоспособность автомобиля не удалось.



«Проблема на автомобиле Себа была связана с подачей воздуха в турбину», — гласит сообщение в твиттер-аккаунте «Феррари».



Отметим, что в третьем сегменте механические проблемы возникли и на второй «Феррари» — монегаска Шарля Леклера. Таким образом, Леклер должен занять 10-е место, Феттель стал 20-м, последним.