Хэмилтон взял поул на Гран-при Германии, Квят — 14-й, обе «Феррари» сломались

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась квалификация Гран-при Германии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул ещё один пилот «Мерседеса» — Валттери Боттас.



Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации и примет старт с последней позиции. Второй болид «Ферарри» отказал в ходе третьего сегмента сессии, в результате Шарль Леклер будет стартовать лишь десятым.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат, его напарник Александер Албон стал семнадцатым.



Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,767

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,346

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,362

4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,413

5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,771

6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,084

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,130

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,298

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,359

10. Шарль Леклер («Феррари»)



Не вышли в третий сегмент:



11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,786

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,789

13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.12,799

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.13,135

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.13,450



Не вышли во второй сегмент:



16. Ландо Норрис («Макларен») — 1.13,333

17. Александер Албон («Торо Россо») — 1.13,461

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.14,721

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,839

20. Себастьян Феттель («Феррари»)