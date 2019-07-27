Хэмилтон взял поул на Гран-при Германии, Квят — 14-й, обе «Феррари» сломались

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась квалификация Гран-при Германии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул ещё один пилот «Мерседеса» — Валттери Боттас.
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации и примет старт с последней позиции. Второй болид «Ферарри» отказал в ходе третьего сегмента сессии, в результате Шарль Леклер будет стартовать лишь десятым.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат, его напарник Александер Албон стал семнадцатым.
Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,767
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,346
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,362
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,413
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,771
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,084
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,130
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,298
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,359
10. Шарль Леклер («Феррари»)
Не вышли в третий сегмент:
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,786
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,789
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.12,799
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.13,135
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.13,450
Не вышли во второй сегмент:
16. Ландо Норрис («Макларен») — 1.13,333
17. Александер Албон («Торо Россо») — 1.13,461
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.14,721
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,839
20. Себастьян Феттель («Феррари»)
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