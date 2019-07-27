Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: мы упустили очень большой шанс, я очень расстроен

Феттель: мы упустили очень большой шанс, я очень расстроен
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал проблемы с силовой установкой в квалификации Гран-при Германии. Феттель не проехал ни одного быстрого круга и, таким образом, занял 20-е, последнее место.

«Не знаю, что случилось. Что-то сломалось связанное с турбиной. Очень расстроен, ведь машина вела себя отлично. Мы упустили очень большой шанс, но, надеюсь, завтра появится ещё один. С нетерпением жду гонки, но было бы приятнее стартовать спереди, а не с самого зада стартовой решётки. Но посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Ранее пресс-служба «Феррари» уточнила в официальном твиттер-аккаунте, что на болиде Феттеля возникла проблема с подачей воздуха в турбину.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент