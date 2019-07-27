Феттель: мы упустили очень большой шанс, я очень расстроен

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал проблемы с силовой установкой в квалификации Гран-при Германии. Феттель не проехал ни одного быстрого круга и, таким образом, занял 20-е, последнее место.



«Не знаю, что случилось. Что-то сломалось связанное с турбиной. Очень расстроен, ведь машина вела себя отлично. Мы упустили очень большой шанс, но, надеюсь, завтра появится ещё один. С нетерпением жду гонки, но было бы приятнее стартовать спереди, а не с самого зада стартовой решётки. Но посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Феттеля Sky Sports.



Ранее пресс-служба «Феррари» уточнила в официальном твиттер-аккаунте, что на болиде Феттеля возникла проблема с подачей воздуха в турбину.