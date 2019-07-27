Ферстаппен рассказал, что помешало ему завоевать поул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Германии Формулы-1. По словам голландца, он остался доволен её результатами. Вместе с тем Макс добавил, что мог бы претендовать и на завоевание первого места.

«В первом сегменте я начал достаточно консервативно. Уже в ходе третьего сегмента квалификации я начал терять сцепление. Как бы то ни было, хорошо, что мне удалось попасть на первый ряд стартовой решётки, посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Сегодня я мог бы побороться за поул, но слишком широко вошёл в восьмой поворот. Но мы всё равно добились хорошего результата. Также хочу сказать, что видеть здесь столько голландских флагов по-настоящему здорово», — приводит слова Ферстаппена BBC.