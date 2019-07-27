Хэмилтон — о завоевании поула: не знаю, как нам это удалось

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Германии. Британец признался, что и сам не до конца понимает, как ему удалось завоевать очередной поул.

«Я действительно не знаю, как нам это удалось. Не знаю, что стало причиной проблем „Ферарри“. Как бы то ни было, для нас это ещё одна домашняя гонка и отмечать 125-летие „Мерседеса“ таким образом просто здорово.

Машины «Феррари» были быстры на протяжении всего уик-энда. Мы были тоже хороши, но «Феррари» демонстрировала иной уровень. Но в конечном счёте у нас получилось показать хорошее время, с каждым разом мы становились всё быстрее. Мой первый круг был безошибочным", — приводит слова британского пилота BBC.



