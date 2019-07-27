Леклер: проблема была в топливной системе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что помешало ему выступить в третьем сегменте квалификации Гран-при Германии. Монегаск столкнулся с техническими трудностями, в результате чего не показал время в последнем отрезке сессии и примет старт в гонке лишь с десятой позиции.
«Понятия не имею, одинаковые ли у нас проблемы с Себастьяном, но моя заключалась в топливной системе… Очень жаль, мы попытаемся понять, что произошло, чтобы этого больше не повторялось. Сегодня, как и на протяжении уик-энда в целом, машина была очень хороша, так что очень жаль, что всё закончилось таким образом», — приводит слова Леклера BBC.
Напарник Леклера Себастьян Феттель столкнулся с техническими сложностями уже в первом сегменте квалификации и будет стартовать с последнего места.
- 27 июля 2019
-
18:33
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:40
-
17:32
-
17:26
-
17:20
-
17:03
-
17:02
-
16:58
-
16:32
-
16:27
-
16:21
-
15:24
-
14:15
-
14:03
-
13:39
-
12:18
-
11:36
-
11:08
-
10:00
-
09:47
-
00:50
-
00:44
- 26 июля 2019
-
23:35
-
23:26
-
22:59
-
22:10
-
21:34
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
20:42
-
20:41