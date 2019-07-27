Леклер: проблема была в топливной системе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что помешало ему выступить в третьем сегменте квалификации Гран-при Германии. Монегаск столкнулся с техническими трудностями, в результате чего не показал время в последнем отрезке сессии и примет старт в гонке лишь с десятой позиции.

«Понятия не имею, одинаковые ли у нас проблемы с Себастьяном, но моя заключалась в топливной системе… Очень жаль, мы попытаемся понять, что произошло, чтобы этого больше не повторялось. Сегодня, как и на протяжении уик-энда в целом, машина была очень хороша, так что очень жаль, что всё закончилось таким образом», — приводит слова Леклера BBC.

Напарник Леклера Себастьян Феттель столкнулся с техническими сложностями уже в первом сегменте квалификации и будет стартовать с последнего места.