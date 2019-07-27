Вольф: в «Феррари» должны излечиться, они нужны нам

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил сожаление в связи с тем, что квалификация Гран-при Германии получилась абсолютно провальной для соперников из «Феррари».

В квалификации Гран-при Германии машина Себастьяна Феттеля отказала уже в первом сегменте сессии, в результате чего немец примет старт с последней позиции. Болид Шарля Леклера испытал технические сложности в третьем сегменте и начнёт гонку с десятого места.

«Обидно за „Феррари“ и за Феттеля, ведь это его домашний Гран-при. „Феррари“ больна, и команда должна излечиться. Она нужна нам, чтобы мы могли видеть конкурентный чемпионат. Что касается непосредственно нашей квалификации, не знаю, почему мы начали терять темп на старте сессии. Но Хэмилтон показал невероятный круг. Валттери также сохранил хорошие шансы на борьбу в гонке», — приводит слова Вольфа BBC.