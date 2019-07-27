Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с Грожаном
Стюарды Гран-при Германии рассмотрели эпизод с участием пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Хааса» Ромена Грожана в ходе квалификационной сессии. Их внимание привлёк эпизод с небезопасным выездом из боксов россиянина. В результате Грожану, чтобы избежать столкновения, пришлось отрулить вправо.
Тем не менее после изучения инцидента стюарды приняли решение не штрафовать россиянина. Оба пилота подтвердили, что эпизод не был опасен, сообщает пресс-служба ФИА.
Напомним, Даниил Квят прекратил борьбу в квалификации после второго сегмента и примет старт с четырнадцатой позиции. Ромен Грожан начнёт гонку с шестой позиции.
Победителем квалификации Гран-при Германии стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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