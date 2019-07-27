Квят: не думаю, что мог сделать намного больше

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Германии.
«Сегодня борьба в средней группе была весьма плотной. Если честно, не думаю, что мог сделать намного больше. Я немного широко выехал в последнем секторе, что стоило мне в районе десятой, но машины впереди были где-то на три десятые быстрее. Однако в таких условиях и на этой трассе мы не были так конкурентоспособны, как наши прямые соперники, так что нам нужно проанализировать причины и сделать выводы.
Если думать о гонке, то погода может сыграть свою роль, потому что может довольно сильно отличаться от сегодняшней. Думаю, она может немного смешать карты, а я буду упорно работать, чтобы попасть в очки», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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