Албон разочарован 17-м местом, но не винит Норриса в блокировке

Пилот «Торо Россо» Александер Албон выразил разочарование результатами квалификации Гран-при Германии. По его словам, у машины был потенциал, чтобы пробиться во второй сегмент сессии. Напомним, Албон показал лишь семнадцатый результат.

«Второй сегмент квалификации определённо был на повестке дня. Возможно, у нас не было нужного темпа, но, в любом случае, мы должны были быть выше семнадцатого места. Так что я разочарован. Я начал попытку в полусекунде от Ландо Норриса. Он не блокировал меня, но трасса такова, что в третьем секторе создаётся просто хаос. Я ехал прямо за Ландо и ничего не мог с этим поделать. В гонке у нас будет больше потенциала, посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Албона пресс-служба итальянской команды.