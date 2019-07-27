Хэмилтон мог пропустить квалификацию ГП Германии из-за плохого самочувствия

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в команде были готовы к сценарию, по которому ему бы пришлось пропустить квалификационную сессию и, соответственно, и гонку Гран-при Германии.
«Утром не очень хорошо себя чувствовал и испытывал боли в горле. Моё состояние вызывало опасения у команды. Мы были готовы к тому, что я не смогу выйти на квалификационную сессию. Я проехал третью тренировку, и, на случай развития худшего сценария, наш резервный пилот мог меня заменить», — приводит слова британца RaceFans.
В итоге Льюис Хэмилтон не только принял участие в квалификации Гран-при Германии, но и завоевал поул. Напомним, резервным пилотом «Мерседеса» является Эстебан Окон, который имел небольшой шанс впервые в 2019 году поучаствовать в Гран-при.
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