Дезотё: ошибка на последнем секторе не позволила Квяту улучшить

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги квалификации Гран-при Германии, где Даниил Квят стал 14-м, а Александер Албон — 17-м.
«Алекс с утра был намного более доволен балансом машины, но, к сожалению, после непростой первой попытки, когда Алекс обнаружил, что машиной трудно управлять, квалификация была испорчена трафиком на второй попытке. Он закончил квалификацию 17-м, что очень разочаровывает.
Что касается Даниила, то третья практика сложилась для него непросто. Он со своими инженерами хорошо поработал, чтобы улучшить баланс и стабильность машины. Внесённые изменения стали шагом в верном направлении, он был сильнее доволен автомобилем в начале квалификации. Во время второго сегмента он боролся с машинами впереди, пытаясь пройти дальше, но ошибка на последнем секторе не позволила улучшить и он стал 14-м. Сегодня борьба была очень плотной, а у нас не было машины, чтобы комфортно пройти в топ-10.
Что до завтрашней гонки, то прогноз погоды обещает нестабильность. Это может создать интересные возможности, и мы изучим возможные сценарии, чтобы прийти к агрессивным вариантам и атаковать машины впереди», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Торо Россо».
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