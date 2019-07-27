Леклер пообещал быть агрессивным на старте гонки Гран-при Германии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Германии для своей команды. Оба пилота столкнулись с техническими проблемами. В результате монегаск начнёт гонку с десятой позиции, а его напарник Себастья Феттель — с двадцатой.

«Грустно. Знали, что можем бороться за поул, и очень жаль, что нам не представилась такая возможность. Буду стремиться провести хорошую гонку. Начну завтрашний день с позитивным настроем. Буду очень агрессивен в первой части гонки и попытаюсь пройти как можно больше машин, посмотрим, чем это закончится. Продвигаться вперёд тяжело, мы нацеливались на победу в Германии, теперь всё стало намного сложнее.

Жаль, что проблемы постигли Себастьяна, а потом и меня. Как бы то ни было, завтра буду атаковать и попробую порадовать команду", — приводит слова Леклера GPToday.