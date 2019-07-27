Леклер пообещал быть агрессивным на старте гонки Гран-при Германии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Германии для своей команды. Оба пилота столкнулись с техническими проблемами. В результате монегаск начнёт гонку с десятой позиции, а его напарник Себастья Феттель — с двадцатой.
«Грустно. Знали, что можем бороться за поул, и очень жаль, что нам не представилась такая возможность. Буду стремиться провести хорошую гонку. Начну завтрашний день с позитивным настроем. Буду очень агрессивен в первой части гонки и попытаюсь пройти как можно больше машин, посмотрим, чем это закончится. Продвигаться вперёд тяжело, мы нацеливались на победу в Германии, теперь всё стало намного сложнее.
Жаль, что проблемы постигли Себастьяна, а потом и меня. Как бы то ни было, завтра буду атаковать и попробую порадовать команду", — приводит слова Леклера GPToday.
- 27 июля 2019
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:34
-
19:19
-
19:17
-
18:33
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:40
-
17:32
-
17:26
-
17:20
-
17:03
-
17:02
-
16:58
-
16:32
-
16:27
-
16:21
-
15:24
-
14:15
-
14:03
-
13:39
-
12:18
-
11:36
-
11:08
-
10:00
-
09:47
-
00:50
-
00:44
- 26 июля 2019
-
23:35
-
23:26
-
22:59
-
22:10