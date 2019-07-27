Боттас пожаловался на проблемы с тормозами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Германии, по итогам которой он занял третье место. Финский гонщик объяснил относительно слабый результат проблемами с тормозной системой.

«Как команда, мы добились высокого результата. Льюис проделал хорошую работу. Также нам повезло, что у „Феррари“ возникли проблемы, так мы не знаем, насколько они могли быть быстры в квалификации. Что касается меня, в ходе третьей тренировки я себя чувствовал нормально и думал, что квалификация получится интересной. Но в ходе сессии я испытывал проблемы с тормозами. Перед вторым, шестым и восьмым поворотами мне было сложно. Я постоянно блокировал шины, и у меня не было никакой уверенности в тормозах. Это усложнило квалификацию и стоило мне двух или трёх десятых. Проблемы стали сюрпризом, и сессия получилась непростой», — приводит слова Боттаса Autosport.