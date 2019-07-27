Формула-1 опубликовала опасный инцидент между Квятом и Грожаном
Сегодня, 27 июля, на автодроме «Хоккенхаймринг» состоялась квалификация Гран-при Германии Формулы-1. В её ходе произошёл опасный эпизод, в который были вовлечены пилот «Торо Россо» Даниил Квят и гонщик «Хааса» Ромен Грожан. Россиянин небезопасно покидал боксы, и Грожану, дабы избежать столкновения, пришлось резко уходить вправо.
Официальная страница Формулы-1 в «Инстаграме» опубликовала видео этого эпизода. Впоследствии инцидент был расследован стюардами Гран-при Германии, однако те приняли решение не наказывать Квята.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице чемпионата Формулы-1 в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Квят примет старт в гонке с четырнадцатого места, Грожан стартует с шестой позиции.
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