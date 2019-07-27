Гасли: есть кое-что, в чём я могу прибавить

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли остался доволен результатами квалификации Гран-при Германии. По итогам сессии француз показал четвёртый результат.

«Это была хорошая квалификация, мне удалось проехать несколько достойных кругов. Минувшая ночь была для механиков очень долгой, не очень приятно видеть, когда они работают над восстановлением машины на протяжении всей ночи. Благодарен им за то, что сегодня мне удалось показать четвёртое время. Вчера же я искал пределы и переборщил. Такое случается, хорошо, что я отыгрался. Завтра нас ждёт захватывающая гонка, особенно с учётом того, что ожидается дождь. В целом есть кое-что, в чём я могу прибавить, но в общем всё получается и я доволен», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».