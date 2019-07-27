В «Хонде» извинились перед Ферстаппеном

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе принёс извинения пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену за проблемы с силовой установкой в ходе второго сегмента квалификации Гран-при Германии. В какой-то момент голландец пожаловался на потерю мощности и вернулся в боксы. Лишь после корректировки настроек Макс вернулся на трассу и в итоге показал в квалификации второй результат.

«Здорово, что Ферстаппен занял место в первом ряду стартовой решётки, а Пьер Гасли будет прямо позади него, на четвёртом месте. Как бы то ни было, мы должны принести извинения Максу. Во втором сегменте квалификации мы приняли решение попробовать другой режим мотора, который не сработал, что привело к проблемам», — приводит слова функционера Planet F1.