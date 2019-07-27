Бинотто — о провале «Феррари» в квалификации: это моя ответственность

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги неудачной квалификации Гран-при Германии, взяв ответственность за провал на себя.
«Нет никаких сомнений в том, что вся команда очень разочарована. Мы расстроены не только потому, что у нас была хорошая скорость, но и потому, что таких проблем не должно было случиться. Мне жаль наших пилотов, квалификация могла получиться очень успешной.
Чувствую, что за произошедшее ответственен я. Мы столкнулись с двумя разными проблемами, чего никогда не случалось прежде. Это результат внутренней работы, не верю, что проблема лишь в невезении. Думаю суть в том, что нам нужно улучшить работу внутри коллектива. Нужно извлечь уроки", — приводит слова Бинотто Sky Sports.
Напомним, что Себастьян Феттель примет старт в гонке с 20-го места, а Шарль Леклер — с десятого.
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