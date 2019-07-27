Мик Шумахер: сиденье моего отца подошло мне идеально

Пилот Формулы-2, гонщик молодёжной академии «Феррари» Мик Шумахер провёл показательные заезды за рулём «Феррари» F2004 на трассе «Хоккенхаймринг». Именно на этом болиде отец Мика, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выиграл седьмой чемпионский титул.

После заезда молодой немец поделился впечатлениями, отметив, что сиденье отца прекрасно ему подошло.

«Это было здорово. Пилотировать болид здесь было волшебно. Сиденье отца подошло мне идеально. Улыбка не сходила с моего лица. Даже когда я заблокировал колёса, я продолжал улыбаться. Это было действительно круто. Люди спрашивали меня, слышал ли я толпу. Но двигатель V10 немного громкий, так что мне было сложно что-либо услышать», — приводит слова немца RaceFans.