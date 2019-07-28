В «Уильямсе» ожидали большего эффекта от обновлений

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица дал понять, что в команде ждали большего от обновлений, привезённых на Гран-при Германии. Поляк отметил, что конкуренты также не стоят на месте, подчеркнув, что пока соперники делают один шаг вперёд, «Уильямсу» необходимо делать три шага.

«Вся команда проделала хорошую работу. Но результат по-прежнему таков, какой он есть. Думаю, наши надежды на сокращение отставания от соперников были больше. Обновления не принесли эффекта, которого ожидали некоторые люди.

Ещё один фактор, то, что мы продолжаем забывать о соперниках. Они также прогрессируют. Мы делаем шаг вперёд, но и другие его делают, кто-то делает два шага. Все двигаются вперёд, Формула-1 всегда была такой.

Факт в том, что если мы хотим ощутимой прибавки, нам нужно делать три шага вперёд, пока другие делают лишь один. Если хочешь сокращать отставание в Формуле-1, нужно быть уверенными в том, что ты прогрессируешь быстрее других", — приводит слова поляка RaceFans.