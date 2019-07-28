Риккардо считает, что Феттель повторяет кризис 2014 года

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что его бывший напарник по команде Себастьян Феттель переживает кризис, схожий тому, который подкосил немца в 2014 году.
«Я вижу сходство. Молодой парень пришёл в команду и пытается навязать борьбу более старшему пилоту. Об этом лучше спросить Феттеля, но я вижу это сходство. Как бы то ни было, Себастьян достаточно силён, чтобы справиться с этим. Что касается Леклера, то он продолжает набираться опыта и он становится сильнее. У него есть талант, всё находится в его руках», — приводит слова австралийца GrandPX.news.
Напомним, в 2014 году Даниэль Риккардо стал пилотом «Ред Булл» и навязал борьбу на тот момент уже четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттеля. По итогам сезона Даниэль занял третье место, Феттель стал пятым. Уже со следующего года немец стал пилотом «Феррари».
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