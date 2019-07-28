Штайнер: Окон — пилот уровня Ферстаппена, он запустит движение на рынке пилотов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о предстоящих событиях на рынке пилотов, отметив, что «эффект домино» должен начаться с новостей об Эстебане Оконе.
«На данный момент на рынке пилотов всё очень спокойно. Для движения должен начаться эффект домино. Думаю, движение запустит то, что произойдёт с Эстебаном Оконом. Он всегда был пилотом уровня Макса Ферстаппена, так что он будет важной частью на рынке пилотов. Что касается состава команды моей мечты, хотел бы видеть в команде Льюиса Хэмилтона, он номер один. Фернандо Алонсо? Не думаю, что двукратный чемпион мира присоединится к нашей команде», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
Ранее в СМИ появлялась информация, что в «Хаасе» по завершении сезона пройдут изменения в составе. Ромен Грожан может потерять место боевого пилота.
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