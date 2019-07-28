Норрис начнёт гонку с последнего ряда стартовой решётки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис начнёт гонку Гран-при Германии с последнего ряда стартовой решётки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Альберт Фабрега. На машине британского гонщика будет заменена батарея. Именно из-за проблем с этим компонентом Ландо показал слабый результат в квалификации, выбыв из первого сегмента с шестнадцатым временем.

Таким образом, Норрис разделит последний ряд вместе с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, который 27 июля не смог показать время в квалификации из-за технических проблем.

Напомним, с первого места на Гран-при Германии стартует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место по итогам квалификации досталось Максу Ферстаппену из «Ред Булл», третье — напарнику Хэмилтона Валттери Боттасу.