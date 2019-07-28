Марко: авария Гасли обошлась «Ред Булл» в $ 0,5 млн

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что авария пилота команды Пьера Гасли в ходе свободной практики стоила «Ред Булл» около полумиллиона долларов.

«Авария Гасли нам обошлась примерно в $ 0,5 млн, и это достаточно болезненно. К тому же это была уже третья авария за последнее время. До этого были инциденты с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне и эпизод на тестах с Себастьеном Буэми. У нас заканчиваются запчасти, но пока мы в порядке», — сказал Марко в интервью, размещённом на официальном YouTube-канале Нико Росберга.

Пьер Гасли разбил машину в ходе второй свободной тренировки Гран-при Германии. Механики «Ред Булл» восстанавливали болид на протяжении всей ночи. Гасли примет старт с четвёртой позиции.