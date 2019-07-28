Окон: был готов заменить Хэмилтона

Резервный пилот «Мерседеса» и член молодёжной программы немецкой команды Эстебан Окон рассказал, что был готов заменить в ходе квалификации Гран-при Германии Льюиса Хэмилтона, который плохо себя чувствовал в преддверии сессии.

«Я шёл на трассу. Было около 11:40. Я начинал готовиться и обсуждал всё с тренером. Не расстроился из-за того, что мои услуги не понадобились, расстраиваться было слишком рано, ведь мне не говорили, что сяду за руль. Просто сказали, что должен быть готов к этому, вот и всё. Как бы то ни было, рад, что „Мерседес“ мог мне предоставить такой шанс, это значит, что во мне заинтересованы. Боялся, что обо мне забудут, и удивлён, что это не так. Обо мне говорят только хорошее», — приводит слова Окона GrandPX.news.