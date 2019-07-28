Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области

Вчера, 27 июля, в посёлке Быково Раменского района прошли соревнования по дрэг-рейсингу «Московская миля». Во время их проведения на трассе произошла трагедия.

«В одном из отборочных на аэродроме Быково пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие. Автомобиль загорелся. Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. Врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — говорится в заявлении на официальном сайте «Московской мили».

В результате аварии машина Боричева снесла телевизионную вышку и загорелась.

Видео трагического инцидента можно посмотреть в группе Yogurt Light в социальной сети «ВКонтакте».