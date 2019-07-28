Подиум Квята в Формуле-1 стал четвёртым в истории российского автоспорта

Третья позиция российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на завершившемся Гран-при Германии стала третьим подиумом в карьере россиянина и первым в составе итальянской команды.



В первый раз Квят поднимался на подиум на Гран-при Венгрии 2015 года, показав второй результат.



Вторым подиумом в карьере Квята было третье место на Гран-при Китая 2016 года — за одну гонку до его увольнения из состава команды «Ред Булл».



Однако попадания Квята на пьедесталы почёта были не первыми для россиян в Формуле-1 — первопроходцем был первый российский гонщик в серии Виталий Петров, финишировавший третьим на Гран-при Австралии в 2011 году.

Напомним, что победу на Гран-при Германии одержал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Себастьян Феттель.