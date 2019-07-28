Квят рассказал, что стал отцом в ночь перед гонкой

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал в интервью комментатору Sky Sports Мартину Брандлу после финиша Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг», что в ночь перед воскресной гонкой его девушка Келли Пике родила девочку. Ранее было известно, что Келли, согласно прогнозам врачей, должна родить в промежутке между Гран-при Великобритании и Гран-при Германии.



Рождение дочки Квят сумел отметить финишем на третьей позиции в гонке Гран-при Германии. Вместе с россиянином на подиум в Хоккенхайме поднялись Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.

Для Даниила Квята этот подиум стал третьим в карьере и первым в составе итальянской команды «Торо Россо». Напарник Квята Александер Албон финишировал в гонке на шестой позиции.