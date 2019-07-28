Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Германии
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Германии на стационарном автодроме «Хоккенхаймринг». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Гонщик «быков» боролся за лидерство в гонке с представителями «Мерседеса» и сумел выйти вперёд после аварии Льюиса Хэмилтона и затянутого пит-стопа Валттери Боттаса. После этого Ферстаппен уверенно сохранил за собой первое место.
На подиум Гран-при Германии вместе с Ферстаппеном поднялись немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель и российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят.
Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 с итогами голосования можно в твиттер-аккаунте Ф-1.
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