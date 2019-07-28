Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона в общем зачёте до 62 очков

В Хоккенхайме завершилась гонка Гран-при Германии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Несмотря на то что оба пилота «Мерседеса» не смогли заработать очки, они сохранили лидерство в чемпионате. Победитель гонки Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на 62 очка и занимает третью строчку в общем зачёте.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 184 очка

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 141 очко

5. Шарль Леклер («Феррари») — 120 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 55 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 48 очков

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

9. Даниил Квят («Торо Россо») — 27 очков

10. Ландо Норрис («Макларен») — 22 очка

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15 очков

15. Александер Албон («Торо Россо») — 15 очков

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 5 очков

18. Ромен Грожан («Хаас») — 4 очка.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 407 очков

2. «Феррари» — 261

3. «Ред Булл» — 217

4. «Макларен» — 70

5. «Торо Россо» — 42

6. «Рено» — 39

7. «Альфа Ромео» — 36

8. «Рейсинг Пойнт» — 31

9. «Хаас» — 19.