Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона в общем зачёте до 62 очков

В Хоккенхайме завершилась гонка Гран-при Германии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Несмотря на то что оба пилота «Мерседеса» не смогли заработать очки, они сохранили лидерство в чемпионате. Победитель гонки Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на 62 очка и занимает третью строчку в общем зачёте.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 184 очка
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 141 очко
5. Шарль Леклер («Феррари») — 120 очков
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 55 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 48 очков
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
9. Даниил Квят («Торо Россо») — 27 очков
10. Ландо Норрис («Макларен») — 22 очка
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 15 очков
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 5 очков
18. Ромен Грожан («Хаас») — 4 очка.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 407 очков
2. «Феррари» — 261
3. «Ред Булл» — 217
4. «Макларен» — 70
5. «Торо Россо» — 42
6. «Рено» — 39
7. «Альфа Ромео» — 36
8. «Рейсинг Пойнт» — 31
9. «Хаас» — 19.
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