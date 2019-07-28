Феттель: гонка была очень долгой, обгонял одну машину за другой

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил на второй позиции.



«Это была очень длинная гонка, на некоторых этапах казалось, что она никогда не закончится, было очень сложно пилотировать в таких условиях. Я просто счастлив.



Прорыв занял некоторое время, вначале я не мог нормально разогнаться на промежуточных шинах, но в конце концов всё закончилось хорошо. Этот день был очень долгим, но я смог пилотировать чисто на каждом этапе гонки. Для меня гонка состояла просто из обгонов одной машины за другой.



Перед последней машиной безопасности я понял, что был немного быстрее и могу опередить соперников впереди. Я смог правильно рассчитать время. Я видел, как все были осторожны в первом повороте, и это сработало — попав в зону DRS, я смог провести несколько манёвров на задней прямой. Но гонка была очень долгой», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.