Ферстаппен: невероятная гонка. У меня был классный разворот на 360 градусов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил на первой позиции. Эта победа стала для Ферстаппена уже второй в нынешнем сезоне.



«Это была невероятная гонка с победой в конце, было сложно правильно сделать остановки в боксах, и нам нужно было оставаться действительно сосредоточенными. У нас был небольшой инцидент на сликах, но это был действительно классный разворот на 360 градусов. Нужно было постараться не делать слишком много ошибок. Мы учимся из года в год», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.



Компанию на подиуме ему составили немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель и российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.