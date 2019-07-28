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Ферстаппен: невероятная гонка. У меня был классный разворот на 360 градусов

Ферстаппен: невероятная гонка. У меня был классный разворот на 360 градусов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил на первой позиции. Эта победа стала для Ферстаппена уже второй в нынешнем сезоне.

«Это была невероятная гонка с победой в конце, было сложно правильно сделать остановки в боксах, и нам нужно было оставаться действительно сосредоточенными. У нас был небольшой инцидент на сликах, но это был действительно классный разворот на 360 градусов. Нужно было постараться не делать слишком много ошибок. Мы учимся из года в год», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

Компанию на подиуме ему составили немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель и российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.

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