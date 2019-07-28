Подиум Квята стал для «Торо Россо» вторым в истории

Российский гонщик Даниил Квят принёс итальянской команде Формулы-1 «Торо Россо» второй подиум в её истории. Квят финишировал на третьем месте в гонке Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». Впереди Квята оказались только представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов и немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Напарник Квята таиландец Александер Албон финишировал в Хоккенхайме на шестой позиции.



До сегодняшнего Гран-при представитель «Торо Россо» лишь раз входил в тройку сильнейших. В 2008 году Феттель, представлявший тогда младшую команду «Ред Булл», одержал победу на Гран-при Италии в Монце. Таким образом, этот подиум стал для «Торо Россо» первым за 11 лет. Команда существует с 2006 года, когда она стала преемницей «Минарди».