Стюарды не будут расследовать аварию Албона и Гасли

Стюарды Гран-при Германии Формулы-1 на автодроме «Хоккенхаймринг» приняли решение не проводить дальнейшего расследования инцидента между французским гонщиком «Ред Булл» Пьером Гасли и представителем «Торо Россо» Александером Албоном из Таиланда.



Незадолго до финиша гонки Гасли атаковал Албона в борьбе за шестое место, однако Александер сместился правее и фактически заблокировал «Ред Булл». Гасли уже не успел затормозить и врезался в конкурента. Албон продолжил гонку, не потеряв позиции, в то время как Пьер остановил машину в зоне вылета.



Напомним, что напарники Албона и Гасли попали на подиум. Даниил Квят занял третье место, а Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Германии.