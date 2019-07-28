Стюарды не будут расследовать аварию Албона и Гасли
Стюарды Гран-при Германии Формулы-1 на автодроме «Хоккенхаймринг» приняли решение не проводить дальнейшего расследования инцидента между французским гонщиком «Ред Булл» Пьером Гасли и представителем «Торо Россо» Александером Албоном из Таиланда.
Незадолго до финиша гонки Гасли атаковал Албона в борьбе за шестое место, однако Александер сместился правее и фактически заблокировал «Ред Булл». Гасли уже не успел затормозить и врезался в конкурента. Албон продолжил гонку, не потеряв позиции, в то время как Пьер остановил машину в зоне вылета.
Напомним, что напарники Албона и Гасли попали на подиум. Даниил Квят занял третье место, а Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Германии.
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