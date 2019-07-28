Палмер: я так счастлив за Даниила Квята

Бывший гонщик Формулы-1, а сейчас эксперт Sky Sports Джолион Палмер порадовался за российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята, занявшего третье место в гонке Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». Впереди Квята финишировали только Макс Ферстаппен на «Ред Булл» и представитель «Феррари» Себастьян Феттель.



«Так счастлив за Даниила Квята. Он и обычно счастливый человек, а теперь он ещё счастливее. У него было такое непростое время в начале карьеры в Формуле-1, а теперь, спустя 11 гонок после возвращения, он на подиуме», — приводит слова Палмера Sky Sports.



Для Квята это третий подиум в карьере и первый — в составе «Торо Россо».