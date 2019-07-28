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Стролл: маленькая ошибка позволила Даниилу обогнать меня

Стролл: маленькая ошибка позволила Даниилу обогнать меня
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». Канадец ближе к концу гонки первым перешёл на слики, благодаря чему даже на короткое время захватил лидерство в гонке.

«Я очень доволен, но немножко не повезло, что от меня ускользнул подиум. В один момент я лидировал в гонке. Маленькая ошибка позволила Даниилу обогнать меня.

Это была сумасшедшая гонка, и мы оказались на правильных шинах за 20 кругов до финиша. Я проехал один круг с открытым визором, чтобы изучить асфальт и увидеть, что он хорош для сликов. Я знал, что если мы сможем перепрыгнуть соперников, которые на промежуточных шинах, то окажемся в очень хорошем положении», — приводит слова Стролла Sky Sports.

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