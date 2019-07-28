Албон — о шестом месте: доволен, но вместе с тем немного раздражён

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги гонки Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг», где он финишировал шестым. Албон большую часть гонки опережал напарника по команде Даниила Квята, но благодаря более раннему переходу на слики россиянин финишировал на третьей позиции и принёс «Торо Россо» второй подиум в истории команды.



«Я доволен, но вместе с тем немного раздражён. Мы приняли хорошее тактическое решение, особенно в начале гонки, но наше место разочаровывает, учитывая, что мы были четвёртыми или пятыми всю гонку. Я впервые пилотировал на мокрой трассе и не имел представления, когда трасса будет готова для сликов. Прежде у меня не было такого опыта», — приводит слова Албона Sky Sports.