Экс-пилот Формулы-1 Дэвидсон назвал Квята гонщиком дня

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sport Энтони Дэвидсон высказал мнение, что лучше всего гонку Гран-при Германии провёл российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Россиянин финишировал на третьей позиции и принёс «Торо Россо» второй подиум в истории. Болельщики назвали гонщиком дня голландского пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который одержал победу в воскресной гонке.



«Я бы сказал, что Даниил Квят был гонщиком дня. Я не видел ни одной ошибки с его стороны», — заявил Дэвидсон в эфире телеканала Sky Sports.



Вместе с Квятом и Ферстаппеном на подиум Гран-при Германии поднялся ещё один воспитанник «Ред Булл» — немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, занявший в Хоккенхайме вторую позицию.